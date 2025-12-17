Už je to skoro tradice, že nové dálnice se v Česku otvírají hlavně před Vánoci. Má to být tak trochu dárek pro ty, kteří jejich stavbu platí – což jsou hlavně čeští občané a ti, kteří tu tankují. V úterý se otevřel kus D35 na východě Čech a další dálnice budou následovat. Kde? Hostem Ranního brífinku je šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Mimo jiné vysvětluje, jak daleko je shánění dalších peněz na dopravní stavby. Připraveno jich je tolik, že by ŘSD a Správa železnic využily dalších 37 miliard. Státní rozpočet, připravený vládou Petra Fialy, počítá na dopravní stavby v roce 2026 se skoro rekordními 187 miliardami. Termíny pro podpis smluv už se ale krátí.
