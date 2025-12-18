Nezaplavují jen oceány a celou planetu, ale také lidské tělo. Zlomová studie našla nanoplasty i v mozku zemřelých a ukázala, že tvoří půl procento jeho celkové váhy. Prokázala tak, že tyto malé plasty projdou i ochrannou vrstvou mozku. Další výzkumy je objevily v ledvinách, játrech, placentě nebo varlatech. To velmi pravděpodobně ovlivňuje reprodukční zdraví, ale hypotézy výskyt nanoplastů v těle spojují s další řadou nemocí: od kardiovaskulárních problémů po ty onkologické.
Další problém představují aditiva, která se z nanoplastů do těla uvolňují: je mezi nimi celá řada toxických látek včetně ftalátů. „Vždy se tvrdilo, že toxické efekty nanoplastů uvidíme až při velkých dávkách. Jenže studie na mozku ukazují, že už ty velké dávky zřejmě máme,“ říká Tomáš Cajthaml z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu Akademie věd. V novém díle Longevity podcastu vysvětluje, jak se před nimi může jedinec bránit, jaké filtry na vodu využívat, i to, proč při vaření nevyužívat plastová prkénka, vařečky nebo teflonové nádobí.
Longevity podcast nově vychází každý týden.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
