Strany bývalé vládní koalice se oficiálně přesunuly do opozice. Jak si v nové roli povedou? Podle šéfkomentátora HN Petra Honzejka mají nejlépe našlápnuto Piráti, kterým opoziční styl dlouhodobě sedí. Dobře si aktuálně vedou také Starostové. Naopak ODS se hledá a TOP 09 čelí společně s lidovci existenčním otázkám.
„Topka žije z podstaty a bez silné osobnosti i regionální struktury se topí v bezradnosti,“ říká Honzejk v Ranním brífinku HN. V jaké kondici končící vládní strany do opozice vstupují, co si z vládního angažmá odnášejí, jaké mají šance oslovit voliče v příštích letech a kdo má největší ambici stát se hlavní protiváhou nové vlády Andreje Babiše?
Babiš může ovlivnit budoucnost Green Dealu víc, než si asi i on sám myslí. Rozhodne, s čím jeho vláda přijde v Bruselu
