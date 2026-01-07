Vláda Andreje Babiše zlikvidovala odbor strategické komunikace na úřadu vlády a podobně postupuje na dalších úřadech. Příznivci vlády jásají nad koncem údajných „šiřitelů jedné pravdy“. Skutečnost je ale taková, že se stát připravuje o nástroj v boji proti hybridním útokům Ruska v informačním prostoru a možnost vytvořit účinný systém komunikace v případě krizových událostí typu pandemie covidu-19.
V ranním brífinku dáme prostor odvolanému šéfovi stratkomu Oldřichu Bružovi, aby vysvětlil svůj pohled. Já jsem Petr Honzejk a zavolám mu hned po několika převážně byznysových zprávách.
Komunikace vzor Foltýn nebyla ideální. Ale likvidovat Stratkom je přímá nahrávka nepřátelskému Rusku
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
