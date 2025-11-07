Prezidenta Petra Pavla čekají zatím nejtěžší politická rozhodnutí jeho politické kariéry. Jmenovat Andreje Babiše premiérem navzdory tomu, že šéf ANO zatím nemá vyřešený svůj střet zájmů? A v pozici premiéra by kvůli tomu nyní byl v rozporu se zákonem? Jaké možnosti má samotný Babiš? A co povedený kandidát Motoristů sobě na ministra zahraničních věcí Filip Turek? Postaví se Pavel k této nominaci podobně autoritativně, jako to u jiného kandidáta na ministra zahraničních věcí, Miroslava Pocheho, v minulosti udělal Miloš Zeman?
I to probírají Petr Honzejk a Ondřej Leinert v nejnovějším dílu politického podcastu HN Podpásovka. V něm dojde i na postřehy z nové sněmovny, kde teď zásluhou čerstvě zvoleného vlasteneckého předsedy Tomia Okamury vlaje možná víc ukrajinských vlajek než českých.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
