Motoristé se zasekli a vytrvale tlačí na ministerstvo zahraničí sběratele nacistických relikvií a aktivního fanouška rasistického „černého humoru“ Filipa Turka. V Podpásovce máme informace, co se bude ohledně sestavování vlády dít dál, jak zareaguje Andrej Babiš a co udělá prezident.
Řešíme i budoucnost ODS, kde začali bojovat mladí divočáci se „strejci“. Máme přitom jedno jméno, které nepatří ani divočákovi, ani strejcovi a mohlo by ODS zatraceně pomoci. Vezme to dotyčný už teď, nebo si počká? A stranou nenecháme ani beznadějnou dutohlavost některých poslanců a poslankyň SPD, kteří ani netuší, kdo má vlastně ve vládě reprezentovat jejich vlastní stranu.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist