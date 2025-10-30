Každý, kdo někdy jel po dálnici z Prahy do Brna, míjel těsně před příjezdem do cíle Ostopovice. Obec s necelými dvěma tisíci obyvatel však dokáže i v sousedství rušné dopravní tepny zajistit svým občanům kvalitní život, což ocenila i porota soutěže Zelená obec roku. Tu pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami a Ostopovice v letošním ročníku skončily druhé v kategorii sídel nad 1000 obyvatel, k tomu získaly také ocenění za sociální počin roku. Proč se vyplatí být slyšet při plánovaní velkých projektů a jaké jsou výhody toho, když práci zadáte kvalitním architektům, nejen o tom mluví v podcastu starosta Ostopovic Jan Symon.
Právě sousedství dálnice D1 a plánované vysokorychlostní železnice s sebou v Ostopovicích nese potřebu často komunikovat s velkými státními organizacemi. „Postupně se to lepší. Snažíme se navrhovat věci, o kterých si myslíme, že přispějí k lepšímu řešení, tak proč nám nenaslouchat, když se snažíme pomoci,“ říká Symon k tomu, jak se v čase kontakt mezi obcí a státem zlepšuje. Přesto třeba zřízení zastávky na železniční trati, která vede okolo obce od 19. století, znamenalo nemalé úsilí. „Chce to hlavně trpělivost. Když jsme ten požadavek zvedli poprvé, tak se nám smáli, pak už se smáli míň a poté, co jsme to opakovali dostatečně dlouho, se z toho stala samozřejmost a už to nikomu nepřišlo divné,“ vzpomíná starosta.
Obec ale hodně staví i „na svém“. Například k ceně za sociální počin přispěla zrekonstruovaná knihovna a hlavně množství akcí, které pořádá. Zajímavá sama o sobě je ale také budova knihovny, podobně jako třeba zrekonstruovaná základní škola. „Snažíme se všechny naše veřejné stavby zadávat kvalitním architektům, a i když ten vyšší standard stojí na začátku při projekční činnosti o něco víc peněz, tak že se to velmi rychle vrací jak v těch provozních nákladech, tak v tom, že do té budovy není potřeba po letech zasahovat, protože to bylo dobře a funkčně vymyšlené,“ vysvětluje strategii oceněné obce starosta Jan Symon.
