Rudíkov na Třebíčsku zvítězil v letošním ročníku soutěže Zelená obec roku, kterou pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami, v kategorii nejmenších sídel do tisícovky obyvatel. Porota ocenila nejen to, jak dokáže využívat vlastní zdroje energie, ale také třeba čištění povrchových vod nebo nakládání s odpady. Kromě plánů na to, jak dál zlepšit kvalitu života v obci, ale musí její vedení řešit i méně příjemné téma. Rudíkov je totiž součástí jedné ze čtyř lokalit, ze kterých stát vybírá místo pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.
„Vůbec do toho není zapojený názor široké veřejnosti, vůbec se nezohledňují referenda, která v obcích proběhla, síla hlasu dotčených obcí je dost malá. Neustále podáváme žaloby, protestujeme, ale stát to pořád nějakou salámovou metodou hrne kupředu,“ říká v podcastu Hospodářských novin starosta Rudíkova Zdeněk Souček. Sám má přitom k oboru blízko, protože dříve pracoval v nedaleké Jaderné elektrárně Dukovany. „Projel jsem několik zahraničních lokalit ve Švédsku, Finsku, Francii a všechna úložiště byla na velmi odlehlých místech. A u nás to plánujeme v podstatě pod obcemi, což nikde ve světě není,“ dodává.
Vesnice Rudíkov má zelený titul díky vlastní energetice či tůním, které čistí vodu
Rudíkova se podle starosty dotkne také chystaná dostavba Dukovan, už teď vnímá v obci zvýšenou poptávku po nemovitostech. Výstavbu vlastního bytového domu a nového obecního úřadu chystá také obec. „Myslím si, že kdybychom postavili tři bytové domy, tak je úplně v pohodě obsadíme,“ těší starostu Součka zájem o bydlení v Rudíkově.
