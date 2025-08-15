Zelená obec roku – to je soutěž, ve které odborná porota tradičně oceňuje obce a města za jejich přístup k udržitelnosti a odpovědnému rozvoji. V letošním ročníku zvítězil v kategorii nejmenších vesnic Rudíkov na Třebíčsku, mezi obcemi s více než tisícovkou obyvatel triumfovala Ratiboř na Vsetínsku a nejzelenějším větším městem se stal Havlíčkův Brod. Soutěž pořádá ČSOB a jejím mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny.
Nejen o tom, jaké úspěšné projekty v letošním ročníku zúčastněné obce prezentovaly, ale také o udržitelnosti na úrovni obcí i celé ekonomiky nebo o vývoji tuzemského hospodářství mluví v podcastu věnovaném této soutěži Marek Loula, člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB s odpovědností za oblast Řízení úvěrů a udržitelnosti.
„Nejvíc mě zaujalo, jak jsme se za ty dva roky posunuli, většina obcí dnes už měla svoji dlouhodobou koncepci, nějakou vizi, se kterou přišla,“ hodnotí Loula přihlášené projekty. Samotný pojem zelená obec pak vnímá jako „místo, které je udržitelné, příjemné k životu, má čisté prostředí a nabízí svým občanům přiměřeně komfortní život“.
