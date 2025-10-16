Je to poutavý příběh. Nejde v něm o miliardy, spíš „jen“ o desítky milionů korun. Ale elán a nadšení, s nimiž se pokouší Albert Fikáček zachránit Jindřichohradecké místní dráhy, jsou pozoruhodné. Mladý podnikatel rozprodal velkou část svých aktiv, aby poskládal potřebných 83 milionů korun na vykoupení unikátní firmy z konkurzu.
Tenhle příběh jsme opustili v druhé polovině září. Upozornili jsme tehdy na definitivní zvrat v celé kauze, který rozhodl o prodeji právě Fikáčkovi. O necelý měsíc později už firmu převzal – a proto se ptáme na to, kam se za tu dobu rozjezd dopravy dostal. Celý rozhovor vyjde příští týden v příloze Budoucnost železnice.
