Mluví rozvážně sametově hlubokým hlasem, kterým by vám prodal i hrnce nebo blbý vtip o Adolfu Hitlerovi, a do toho vypadá jako akční hrdina z 80. a 90. let. Tankuje diesel a sbírá stará auta. Samozřejmě chodí často a rád do hospody, kde má spoustu přátel. Mezi nimi i takové, kteří zrovna potřebují tvář, co by natáhla hlasy pro jejich stranu, která chce vracet svět do těch starých dobrých osmdesátek a devadesátek. Dává vám to smysl?
Vítejte u sitkomu, který si představíme v nejnovějším dílu politického podcastu HN Podpásovka. Podobnost s reálnými postavami je čistě náhodná, ale děj příběhu je inspirován skutečnými událostmi, o kterých toho dost ví dlouholetý politický reportér HN Ondřej Leinert.
Diplomati i prezident jsou z Turkovy nominace velmi rozpačití. Babiš hraje o čas, jména do vlády oznámí později
A spolu s ním vás od mikrofonu zdraví i politický komentátor HN Petr Honzejk, takže dojde i na další témata, kterých se v druhém povolebním týdnu urodilo požehnaně. Dozvíte se, jakou unikátní podpásovku uštědřila odcházející vláda Petra Fialy jeho nástupci i kdo drží předsedu ANO Andreje Babiše za… Bude to nekorektní jako starý dobrý černý humor z devadesátek.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist