Miro Skořepa byl tlouštík, který pokuřoval doutníky a prodával alkohol. V jednu chvíli začal sportovat, postil se, shodil 44 kilogramů a založil kliniku na dlouhověkost, ve které společně s lékaři učí lidi, jak své tělo udržet fit co nejdéle. V podcastu HN odhaluje pár biohackingových triků, například, že je dobré dopřát si hluboký spánek, zařadit alespoň deset minut vysoké tepovky denně nebo si před jídlem dát lžičku jablečného octa, díky čemuž se cukr dostane do krevního oběhu pomaleji.
Cukru je podle Skořepy dobré vyhýbat se úplně, a to i ve formě brambor či rýže. „To jsou naprosto zbytečné potraviny,“ říká Skořepa. Nejíst přílohy jako jsou knedlíky nebo brambory, ale nahradit je zeleninou, pomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi, a díky tomu člověk nemá vlčí hlad. Skořepa doporučuje také čas od času vynechat jídlo úplně a pomocí půstu nechat tělo, ať si odpočine od trávení. Procesem autofagie se zbaví poškozených buněk, a tím i budoucích nemocí. Zdravý životní styl je podle Skořepy dobré osvojit si postupně. „Doporučuji jít po mikrozměnách. Najít si jeden návyk, naučit se ho jako rituál a za pár týdnů z toho mít zvyk,“ říká Skořepa. „Longevity není o tom, dožít se 150 let. Ale o tom, prožít poslední dekádu života v plném zdraví bez toho, abychom byli na někom závislí,“ podotýká Skořepa.
