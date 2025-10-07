Máme třetí den po volbách, ve kterých jednoznačně zvítězilo hnutí ANO a hned v sobotu večer se rozběhla první vyjednání o možné vládě. Zatím se jako nejpravděpodobnější jeví nějaká forma spolupráce mezi ANO, Motoristy a SPD – zda se bude jednat o spolupráci vládní, kterou by přivítaly menší partaje, nebo naopak podporu jednobarevné vlády, což preferuje Andrej Babiš, uvidíme v dalších dnech a týdnech.
Hned po uzavření volebních místností jsme se ale začali ptát desítek českých byznysmenů na to, jak výsledek voleb hodnotí oni a co od nové vlády, s největší pravděpodobností pod vedením Andreje Babiše očekávají. Shrnutí byznysového pohledu na politiku v Ranním brífinku přinese Milan Mikulka, zástupce šéfredaktora a také vedoucí byznysové redakce Hospodářek.
Volby v datech: Kde nabralo ANO stovky tisíc hlasů a jak dopadly souboje známých osobností
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist