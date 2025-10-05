První povolební vydání politického podcastu HN Podpásovka přináší odpovědi na to nejpodstatnější. Ondřej Leinert a Petr Honzejk popisují, jak by mohla vypadat nová vláda hnutí ANO a co asi šéf tohoto hnutí Andrej Babiš nabídne dychtivým Motoristům sobě i zklamanému Tomiu Okamurovi.
Povíme si, proč volby pro končící vládní koalici Spolu nedopadly zase tak špatně – zejména pro jednoho jejího menšího člena. Pobavíme se na účet Vidláka, Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka a rozebereme i mnohé další, zásadnější tváře voleb a blízké budoucnosti.
