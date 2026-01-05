Hlavní pozornost se teď upíná na Babišovu novou vládu, už na konci příštího týdne ale bude sjezd ODS, tedy stále druhé nejsilnější strany v zemi. A může hodně napovědět o tom, jak bude vypadat opozice příštích pár let. Na konsolidaci sil to zatím nevypadá. „ODS bude rozvíjet vlastní značku,“ říká v rozhovoru pro HN kandidát na post předsedy Martin Kupka.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Politik versus praktik. Střídání na dopravě provází spory mezi Kupkou a Bednárikem, jiskří hlavně u dvou témat
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist