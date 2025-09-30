Je to jeden z paradoxů končící vlády: železnice je sice na jejím konci o něco modernější, rychlejší a korporátnější, ale zároveň závisí čím dál víc na veřejných dotacích. A tahle poznámka umí i zkušeného rétora a ministra dopravy Martina Kupku (ODS) trochu vyvést z míry. Proč to podle něj bylo potřeba?
Celou analýzu, která to vysvětluje, najdete mimochodem v našem volebním speciálu Jak jsme na tom doopravdy. Texty jsme nechali i kvůli veřejnému zájmu odemčené.
Česko a doprava: překvapivě se naplňuje dávná vize ODS z 90. let. Ale teď je životně závislá na dotacích
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist