Ministryně financí Alena Schillerová představila projekt elektronické evidence tržeb verze II. Má začít fungovat od příštího roku, má platit pro všechny včetně řemeslníků a dalších služeb a nebude nutné vydávat účtenku, vše má probíhat elektronicky. Co na to říkají živnostníci? Zeptáme se prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. Já jsem Petr Honzejk a rozhovor nabídnu hned po několika převážně byznysových zprávách.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Příjem z EET může být nižší, jeho přínos je ale i jinde. Získáme také větší přehled o ekonomice, říká expert
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist