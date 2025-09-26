Biotechnologie jsou jedním z nejsložitějších investičních odvětví. Proč některé firmy rostou o stovky procent, zatímco jiné krachují? A kde hledat příležitosti? Matouš a Radek s Eliškou Zlámalovou probrali, jak se investuje do biotechnologií a proč Pale Fire Capital sází na psychedelická léčiva.
Další díly podcastu najdete také na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu. Záznam z konference FIRE je možné získat zde: https://hn.cz/event/67789080-fire-2025.
