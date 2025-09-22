Výroba oceli je v celé Evropě v krizi, ale zároveň si evropští politici uvědomují, že se bez ní neobejdou. Co je potřeba k tomu, aby přežila v Česku? Může ocelářům pomoci současná vlna zbrojení? Jak se z této krize dostat ven, vysvětluje v podcastu HN Roman Heide, generální ředitel skupiny Třinecké železárny a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a Ocelářské unie.
„Budu klidně lidi v Třinci přesvědčovat, že potřebujeme malý modulární reaktor,“ řekl Heide v rozhovoru, kde popisuje Akční plán Ocelářské unie předložený vládě. Jeho prvním bodem je totiž dostatek elektřiny za předvídatelné ceny.
Heide vysvětluje, za jakých podmínek by se firma pustila do stavby obloukové pece a jak je těžké nyní v Česku a v celé Evropě udržet výrobu oceli – která je ale důležitá jak pro obranu, tak třeba pro stavbu vysokorychlostních železnic, které se nyní plánují.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist