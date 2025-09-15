Tenhle díl Generačního konfliktu je o válce uvnitř mladé generace. O válce chlapců proti dívkám. Co přitahuje mladé chlapce k takovým vzorům, jako je Andrew Tate, které hlásají nenávist k ženám? Jak se na tom projevuje to, že jednoduše nemohou sehnat partnerku a jsou ještě dlouho po dvacítce panici? Jak je vlastně možné, že v mladé generaci je sexu ve srovnání s generacemi předešlými tak málo? A co z toho všeho vzejde? Na tyto otázky se pokoušíme odpovědět společně s autorem knihy „O hvězdách víš hovno“ Petrem Hanelem, který se tématem manosféry, incelů a vším, co to tomu patří, zabývá.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist