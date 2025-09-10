Mnoho rodičů si dnes už uvědomuje, že je důležité tvořit dítěti finanční kapitál, protože bez něj bude mít poměrně velký handicap na prahu dospělosti. David a Martin se proto podívali, jaké možnosti rodiče mají. Také se zaměřili na principy, které vštěpují svým dětem rentiéři a obecně lidé, kteří to s penězi umí. A také se v podcastu Money Penny probírá, jak dobrý nápad je koupit dětem investiční nemovitost.
