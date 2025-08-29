Je tady už 30. díl politického podcastu HN Podpásovka, v němž se komentátor Petr Honzejk a reportér Ondřej Leinert rozjeli natolik, že sami sebe odbourali. Teď jsou zvědaví, jestli odbourají i vás. Všemu notně napomohli Motoristé sobě v Plzni a jejich politický principál Oto Klempíř, kteří společně přišli s teorií o motoristech zalezlých celý rok v garážích. Nezměřitelných žádným volebním průzkumem, ale přesto ve volbách rozhodujících o politické budoucnosti Česka.
Dojde ale také na premiéra Petra Fialu s kandidátem na premiéra Vítem Rakušanem u piva v Malostranské Besedě. A nebo na hádanku, která politická formace se chce dostat do sněmovny s programem, v němž kandidáti mluví o „vůni nasekaného dřeva, praskání v plamenech a tátových sladkých palačinkách“ či o „kravičkách, co se v ohradách líně otáčejí za dětmi“. Volby budou už za pět týdnů a tvořivost politických marketérů nabírá na takových obrátkách, že je z čeho vybírat.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
