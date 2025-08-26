Do momentu, kdy budeme znát výsledky voleb, zbývá 40 dnů, kampaň se rozjíždí na plný výkon. Může se ale ještě něco stát, aby se příští premiér nejmenoval Andrej Babiš? O tom si popovídám po několika byznysových zprávách s Martinem Buchtíkem, šéfem agentury STEM. A rozebereme i to, proč se ke korespondenční volbě ze zahraničí přihlásilo jen 24 tisíc lidí, což je mnohem méně, než se čekalo. Já jsem Petr Honzejk a přeju příjemný poslech ranního brífinku Hospodářek!
