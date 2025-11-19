Jak vzniká portfolio, které přežije celé generace? V novém díle investičního podcastu MoneyPenny se David s Martinem zaměřují na to, jak budovat skutečný rodinný poklad. Inspiraci hledají u nejstarších firem světa. Především v Japonsku, kde rodinné podniky prosperují stovky let. Na příkladech hotelu Keiunkan, Nintenda či italské Beretty odhalují principy, které firmám umožnily přežít i dramatické historické zvraty. Tyto zásady však nejsou určeny jen pro velké rodiny.
Stejné postupy mohou při budování majetku využít i běžné rodiny: od výchovy dětí k finanční gramotnosti, přes vedení rodinných kronik až po jednoduché modely dlouhodobého investování. David s Martinem v epizodě rozebírají i rozlučkový dopis Warrena Buffetta, který popisuje své životní lekce o správě majetku. A k dispozici dávají kalkulačku, jak svůj poklad budovat.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
