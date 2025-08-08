Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk je na dovolené v jedné z nejpříhodnějších zemí, kterou si lze představit. Ale ani to mu nebrání, aby s kolegou z redakce Ondřejem Leinertem vydali nejnovější díl politického podcastu HN Podpásovka. Navzdory letním prázdninám se toho totiž děje v politice opravdu dost.
Ani po týdnu neutichly vášně kolem hudebníka Oto Klempíře, který tak hloupě oznámil svoji volební kandidaturu za Motoristy sobě, až byl za to vyhozen z kapely J.A.R. Z kapely, kterou před mnoha lety zakládal. Autoři Podpásovky na to mají jasný názor, stejně jako na současné počínání Motoristů. V nejnovějším dílu podcastu také zazní, která média dnes tvoří mainstream. A proč jsou nářky mnohých politiků, že nemají prostor, zcela mimo mísu. K tomu se pobavíme nad stranou, která vážně mluví o tom, že v letošních volbách získá až 50 procent hlasů.
