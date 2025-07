Vývoj techniky je dneska drahý špás. A vymyslet vlak, který by uměl jet přes 200 kilometrů za hodinu, to už od pohledu nebude levná záležitost. Ale kolik je to doopravdy? A jak velkou šanci má zrovna ten český, že by se uplatnil i v zahraničí?



Hostem Ranního brífinku HN byl tentokrát Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva plzeňské Škody Transportation. Není to úplně náhoda – v úterý firma představila svůj koncept soupravy a do tří let by ji měla dodat i české pobočce Arrivy. Bude to nakonec rentabilní podnik?

