Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek 29. května. Dnes se podíváme do Brna, kde probíhá největší český zbrojařský veletrh IDET. A budeme mít super zprávu. Český start-up tam získal hlavní cenu za převratný dron, který dokáže sestřelovat jiné drony. Uděláme také jasno v tom, co vlastně české zbrojovky dnes umí, co jim naopak chybí a v jaké pozici český zbrojní průmysl v evropském a světovém kontextu je. Našemu hlavnímu analytikovi Martinu Ehlovi zavolám na brněnské výstaviště hned po několika převážně byznysových zprávách.

