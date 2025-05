Hnutí finanční nezávislosti FIRE získává v posledních letech na popularitě. Akcie rostly, nemovitosti zdražovaly a zdálo se, že stát se rentiérem je jen otázkou disciplíny a času. Zní to jako sen. Jenže i tenhle příběh má své temné stránky. David s Martinem v novém díle investičního podcastu Money Penny mluví o iluzích spojených s rentiérstvím, o zhýčkané generaci posledního desetiletí, kdy všechno fungovalo, jak mělo, i o době, kdy trhy prostě nevydělávají. A nikdo neví, jak dlouho to potrvá. Řeč přijde i na to, že některá pravidla lidé doceňují až pozdě. Že utrácení je dovednost. A že ne každý nutně dojde k finanční svobodě, i když se snaží. Výsledek totiž nezávisí jen na něm.

Celý podcast najdete na platformách Herohero nebo Gazetisto. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.

Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.