Francouzská EDF tendr na stavbu jaderných bloků v Dukovanech rozhodně nezvládla dobře. Ale v Česku se skoro nemluví o tom, co pokazili naši politici. A rozhodně toho není málo. Vysvětlujeme, proč je stavba v Dukovanech v takových problémech a jak to s ní může dopadnout. Víme i to, na co si u českého ministerstva financí stěžují Američané. A co je pravým důvodem toho, že se Donald Trump chová tak chaoticky?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

