Až dosud se zdálo, že u Motoristů sobě se vše točí jen kolem jejich čestného doživotního prezidenta Filipa Turka. Teď ale na povrch vyplavalo video, v němž o sobě konečně dává pořádně vědět i předseda strany Petr Macinka. A je to taková jízda, že zpomalit při ní chtěl i Turek. Redaktoři HN Petr Honzejk a Ondřej Leinert v nejnovějším dílu politického podcastu Podpásovka představí spot, který může zahýbat volební kampaní. Řeč ale bude také o nedávném sněmu a tento týden spuštěné kampani koaličního hnutí STAN. To se sice tváří, že s opozičním ANO nemá nic společného, autoři Podpásovky však toho, co obě hnutí spojuje, najdou až dost.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.