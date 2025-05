Strany ve velkém rozjíždějí volební kampaně. Anebo už rovnou další fáze volebních kampaní – pro případ, že by si těch dosavadních voliči nevšimli. Což by se v případě Spolu a SOCDEM mohlo snadno stát. V nejnovějším díle politického podcastu HN Podpásovka prozradí Petr Honzejk a Ondřej Leinert, proč může být Jana Maláčová pro vlastní SOCDEM mnohem nebezpečnější než stand-up komička Iva Pazderková pro konzervativního premiéra Petra Fialu.

Dojde také na někdejšího automobilového závodníka Filipa Turka, s kterým HN mluvily i proto, že tento měsíc je to přesně osm let od jeho slavného vítězství nad patnáctiletým juniorem z Dominikánské republiky a obvodním lékařem z Německa. Na svůj úspěch už si moc nepamatuje, protože má dnes kvůli práci v Evropském parlamentu a startu kampaně Motoristů sobě jiné starosti. Ale také jeho jízda je čím dál nebezpečnější. A kam dojede Tomio Okamura s SPD plus dalšími spojenci? O to se Leinert s Honzejkem odteď už nebudou hádat, ale vsázet.

