Tenhle díl podcastu Generační konflikt je o tom, jak se dívají na svět čeští mladíci. A budete docela překvapeni. Obecně sdílenou představu, že mladí muži většinou fandí Filipu Turkovi a Andrewu Tateovi, účinně rozbíjejí sedmnáctiletí studenti Eda a Prokop. Řeč je i o tom, čeho se mladí bojí, jestli by dnes bylo možné seznámit se bez mobilu či co je podle nich nejhorší na boomerské generaci. Pokud tipujete, že je to něco, co se dá nazvat „zaťatost“, tak nejste vedle. Samozřejmě nechybí ani generační slovníčky. Napadlo by vás třeba, že mladá generace vůbec netuší, co to byl žigulík?

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.