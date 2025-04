V tomhle dílu Generačního konfliktu se dozvíte všechno, co potřebujete vědět o stárnutí. A nebojte se, nebude to nic pochmurného, natož pochmurně podaného. Skvělá socioložka Lucie Vidovićová rozbíjí stereotypní představu seniora, který jen luští křížovky, pomalu se šourá parkem a smutně krmí holuby. Podle nejnovějších dat přichází nová generace seniorů, která někdy dává v disciplíně „vitalita“ na frak i slabším kusům z generace Z.

V Česku je ale s věkem potíž. Lidé jsou neustále nepřátelsky konfrontováni s číslovkou u svého jména. A netýká se to kupodivu jen starší generace, ale i mladých. Proč tomu tak je? A jak se s tím vyrovnat? Plus samozřejmě generační slovníčky a řada zajímavostí. Víte třeba, kolik let bylo Babičce Boženy Němcové?

