Tenhle díl Generačního konfliktu je tak přímočarý, jak jen to jde: Bavíme se o násilí mezi generacemi, konkrétně o trestání dětí. Pozvali jsme psychoterapeutku a ředitelku Centra Locika Petru Wünschovou a dozvěděli se překvapivé věci. Fyzických trestů, navzdory obecnému přesvědčení, neubývá a děti bije i mladší generace rodičů.

Proč to dělají, co si od toho slibují a jak se to podepisuje na dětech? Jsou horší fyzické, nebo psychické tresty? Platí, že častěji lidé bijí děti na Východě než na Západě? Jak se dají nastavit pravidla bez toho, že by se vynucovala? Nechybí zcela konkrétní zkušenosti z rodin a samozřejmě ani tradiční Generační slovníček. Víte třeba, o co přesně šlo, když se dříve mluvilo o tom, že někdo „dostane potěhem“?

