Šéf poslanců ODS Marek Benda tento týden ve sněmovně na celé čáře prohrál svůj „konzervativní“ boj za druhou šanci pro násilníky a pedofily, aby mohli po odpykání trestu pracovat s dětmi. Následky pro koalici Spolu, na jejíž pražské kandidátce má být Benda číslem čtyři, ale mohou být ve volbách hrozivé. Pár nápadů, jak by se z toho dalo vysekat, bychom však přece jen měli. Řekneme také, na koho ze svých konkurentů by se koalice Spolu mohla zaměřit. A ne, není to hnutí ANO. Je tady další díl politického podcastu HN Podpásovka, který připravují redaktor Ondřej Leinert a komentátor Petr Honzejk.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.