Nejsilnější strana koalice Spolu ODS půjde poprvé v historii do sněmovních voleb bez „svojí“ modré barvy. Aspoň tak to vypadá podle tento týden představené kampaně, která vyvolala takový ohlas, že jsme si ji museli vzít na paškál i my.

Redaktoři Ondřej Leinert a Petr Honzejk v nejnovějším dílu politického podcastu HN Podpásovka rozebírají šance koalice Spolu v letošních volbách. Jaký zázrak by se musel stát, aby vládní koalice ještě mohla zvítězit? Jak s tím vším souvisí bývalý opoziční lídr Jiří Paroubek? A jak se Spolu podařilo v jednom týdnu vrazit podpásovku hned dvěma prezidentům? I to se dozvíte v aktuálním dílu Podpásovky.

