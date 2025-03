Vstávání nebývalo nikdy zrovna zpravodajsky zajímavé. Za ty dva měsíce, co se v Bílém domě znovu zabydlel Donald Trump a jeho ekipa, ale právě v noci chodí do Evropy spousta zajímavých zpráv. Někdy jsou to spíš jen šrapnely na vyvolání pozornosti, někdy obří skandály. Jako tenhle: Trumpovi ministři a poradci vypustili plán na válečné údery na komunikační aplikaci Signal, kam přidali i novináře z liberálního magazínu The Atlantic.

Den nato pak museli být při slyšení v Senátu hodně kreativní, aby si asi aspoň pro Trumpovy fanoušky zachovali nějakou tvář. Jenže nejde jen o porušení amerických zákonů o nakládání s utajovanými skutečnostmi, ale taky o ojedinělou možnost nahlédnout pod sukně Trumpova týmu. Hlavně toho, jak jeho členové smýšlejí. Tuhle spoustu podnětů rozebereme s hlavním analytikem HN Martinem Ehlem.

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.