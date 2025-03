V roce 2020 jezdil reportér Martin Biben kolem Bečvy a zjišťoval, jak to bylo – nebo nebylo – s její otravou kyanidem. Teď expert HN na životní prostředí do regionu zajel znovu, aby zmapoval likvidaci ekologických škod po nedávné havárii na železnici u Hustopečí nad Bečvou, při které hořely celé cisterny s jedovatým benzenem. A po které se ohromné množství této látky vylilo do okolní krajiny.

