V tomhle dílu Generačního konfliktu má ženský prvek výraznou převahu. Pozvali jsme tři dívky, Kláru, Michaelu a Zuzanu, aby nám vysvětlily, jak vidí svět ze svého pohledu šestnácti, respektive sedmnácti let. Dokázaly by žít ve světě bez mobilů a sociálních sítí? Co vyčítají generaci svých rodičů? Jak se dívají na současné chlapce a trend brutální maskulinity prezentovaný Andrewem Tatem? A jaké jsou nejvíc trendy výrazy v jejich generaci? Otázek a překvapivých odpovědí je přirozeně mnohem víc. A samozřejmě v některém z dalších dílů pozveme pro vyvážení mužský prvek!

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.