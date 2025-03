Když už se opozičnímu hnutí ANO a SPD nepodařilo zamezit zvýšení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média více než 50 hodinami obstrukcí ve sněmovně, zkouší to jinak. Andrej Babiš v tomto týdnu zaujal vyjádřením, že by Česká televize měla přestat vysílat zábavní pořady, včetně Stardance. Redaktoři Petr Honzejk a Ondřej Leinert v novém dílu politického podcastu HN Podpásovka vysvětlují, proč by to byla dokonalá podpásovka na veřejnoprávní média. Když je ale řeč o veřejnoprávních médiích, svůj díl viny na tom, proč jsou v tomto volebním období tolik okopávaná, má i současná koalice.

