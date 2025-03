Tenhle díl podcastu Generační konflikt je mezinárodní, či chcete-li interkulturní. V Česku žijí statisíce Ukrajinců, kteří utekli před válkou a většinová společnost o nich vlastně moc neví. Pozvali jsme proto ukrajinskou streetworkerku Natalií Syvachenko, aby nám vysvětlila, co trápí hlavně mladou generaci Ukrajinek a Ukrajinců v Česku. Co je pro ně jiné než doma a co je pro ně zvlášť obtížné zkousnout? Jak se liší vztahy v ukrajinských rodinách od těch českých? Která generace to má s integrací nejtěžší? Spolu s Natalií je ve studiu Šimon Pohořelý, koordinátor projektu interkulturních asistentů a asistentek z české asociace Streetwork.

Generační slovníky jsou tentokrát nahrazeny malou ukázkou odlišností ukrajinštiny a boomerské školní ruštiny. Věděli jste třeba, že ukrajinština je ze 66 procent podobná češtině?

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.