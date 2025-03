Právě dnes uplynulo 26 let od vstupu Česka do NATO. Dlouho jsme brali jako samozřejmost nejen samo členství, ale i naši bezpečnost jako takovou. Události posledních dní a týdnů ale ukazují, že v tomto směru je leccos jinak. Mění se vztahy uvnitř aliance a s nimi i dosavadní uspořádání světa. Jak, to v Ranním brífinku rozebírá hlavní analytik HN Martin Ehl.

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.