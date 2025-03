Pohoršovat se nad Trumpem na sociálních sítích je nesmysl, potřebujeme ho my i Ukrajinci. Co udělat pro to, aby neskončil Západ, jak ho známe, tedy úzké spojenectví Evropy s USA? A jak se připravit na variantu, že se Západem konec opravdu bude? Vše...

Bruselský diktát