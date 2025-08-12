Na Východ rozhodně nechceme, nepřejí si to ani všichni voliči Stačilo! Ale Češi se rozhodně nehrnou ani na Západ. Analýzy veřejného mínění ukazují, že máme úplně zcestnou představu ohledně toho, jaká by měla být budoucnost naší země. Rozebíráme to se špičkovým sociologem Martinem Buchtíkem, který vysvětluje i to, proč říjnové parlamentní volby dopadnou jinak, než ukazují současné průzkumy, nebo jak by Češi hlasovali v referendu o vystoupení z EU.
Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.
Celý díl najdete na HeroHero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
