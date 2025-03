Vydrží evropská podpora Ukrajině i v případě, že Donald Trump a Vladimir Putin oznámí dohodu na míru, kterou ale Ukrajinci odmítnou jako nevýhodnou? Co by to udělalo s evropskou politikou a veřejným míněním? A jak dál ve vztahu mezi Evropany a Američany? V Ranním brífinku HN o tom mluví britský velvyslanec v Praze Matt Field.

