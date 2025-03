O peníze jde až v první řadě. Generace Z s tímto klausovským výrokem sice nesouhlasí, oficiálně preferuje „smysl“, ale když dojde na tvrdou debatu, tak... no posuďte sami. V tomhle dílu Generačního konfliktu se střetávají představy o penězích a finanční světy boomerů a těch mladších. Kdo může za to, že je draho? Kdo by si co „zasloužil“ a proč? Jaký je rozdíl mezi boomerským „nemám prachy“ a novodobou „finanční úzkostí“? Plus generační slovníky, které se týkají peněz. Víte třeba vy starší, co to je „girl’s math“?

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.