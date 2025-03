Pohoršovat se nad Trumpem na sociálních sítích je nesmysl, potřebujeme ho my i Ukrajinci. Co udělat pro to, aby neskončil Západ, jak ho známe, tedy úzké spojenectví Evropy s USA? A jak se připravit na variantu, že se Západem konec opravdu bude? Vše rozhodně není tak špatné, jak se může zdát, my Evropané máme na naší straně jednu zásadní výhodu.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

Celý díl najdete na HeroHero, Gazetisto a Forendors:

https://herohero.co/bruselskydiktat

https://bruselskydiktat.gazetis.to/

https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat