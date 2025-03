Dobrý den z Hospodářek, je úterý 4. března. Dnes se podíváme na to, jak Donald Trump cloumá nejen se světem politiky, ale i se světem kryptoměn. Americký prezident oznámil, že Spojené státy vytvoří strategický rezervní fond a hodnota jím jmenovaných kryptoměn rázem vyletěla nahoru až o desítky procent. Já jsem Petr Honzejk, a o tom, co to znamená pro budoucnost, si promluvím s naším analytikem Luďkem Vainertem hned po několika převážně byznysových zprávách.

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.