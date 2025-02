Po „sněžení“ v Nemocnici Na Homolce otřásá tuzemským zdravotnictvím po čase zase „plnotučný“ korupční skandál. Tentokrát je spojený s pražskou nemocnicí Motol a lítá v něm mimo jiné její ředitel Miloslav Ludvík, jeho náměstek Pavel Budinský nebo vlivný právník Miroslav Jansta. O co v něm jde a hlavně – co nám říká o zdravotnictví jako celku a jak může letitý systém změnit? „Pokud se teď nic nestane, tak už nikdy. Je to jedinečná příležitost do toho říznout a podívat se do těch fakultních nemocnic trochu hlouběji a zjistit, co se tam děje,“ říká v Ranním brífinku zástupkyně šéfredaktora HN Michaela Ryšavá, která se zdravotnictví dlouhodobě věnuje.

