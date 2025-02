Myslíte, že v existuje politická strana, o které by byli mladí lidé v Česku přesvědčeni, že hájí jejich zájmy? A že tou stranou jsou Piráti? Ouha. Bývalo to tak, ale už to tak není. Do Generačního konfliktu jsme tentokrát pozvali politologa Jakuba Lyska, aby vysvětlil, jak se to s politickými preferencemi mladší a starší generace nyní má. A odpovědi jsou překvapivé - dochází totiž k nečekaným změnám. Je politické rebelství opravdu v tahu a je naopak ANO pořád stranou hlavně pro důchodce? A jak s tím vším souvisí zpěvák Harry Styles? Poslechněte si!

